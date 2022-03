Bewoners Gageldonk-West ‘bouwen’ mee aan eigen wijkhuis in de Piushof

Het nieuwe wijkhuis is de kers op de taart en moet het kloppende hart van Gageldonk-West worden. Stadlander voert in die wijk al jaren een mega-operatie uit, honderden verouderde woningen zijn inmiddels gesloopt en hebben plaatsgemaakt voor eigentijdse nieuwbouw, energiezuinig en vaak levensloopbestendig. Ook komt er een volledig nieuw winkelcentrum op de plek van de Gentiaan, die vorig jaar tegen de vlakte ging.

Van taalklas tot reparatiecafé

De een ziet kansen in een reparatiecafé, de ander in een taalklas of leesgroep. Maar ook samen een spelletje spelen is wat bewoners graag in het wijkhuis willen doen. Komende maanden worden de ideeën verder uitgewerkt. De samenwerking tussen buurt en instanties moet haar vruchten afwerpen, denken ze bij Stadlander. Het idee is dat bewoners minder drempels ervaren bij het vinden van hulp.