Bewoners groeien als ze vertrouwen krijgen: ‘Adriano Huis is voor haar de beste stap ooit geweest’

JazzBoZ laat Bergen op Zoom swingen: ‘Dit is voor mij het échte jazzgevoel’

BERGEN OP ZOOM - ,,Of we het leuk hebben? Het is geweldig. Eén groot feest!” Mireille van Kempen en haar vriendin Kailey van Dalen staan zaterdagavond op het Beursplein en swingen mee met de Zuidamerikaanse klanken van de Mambisimo Bigband. JazzBoZ is in volle gang.

12 juni