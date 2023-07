Bezwaar tegen komst Aldi Halsterseweg: ‘Vrees voor verkeerschaos en geludisoverlast’

Kinderva­kan­tie­werk in Huijbergen: eerst kleurhenge­len, daarna reizen door Europa

HUIJBERGEN - Huijbergen is deze week de denkbeeldige hoofdstad van Europa, en het Europarlement is gevestigd in MFC de Kloek. Van daaruit gaan de 75 kinderen, die deelnemen aan het de Huijbergse Kindervakantieweek, een reis maken door het Europese continent.