Bibliotheek Halsteren opent in Wittenhorst: ‘Het moet echt een ontmoetingsplek zijn’

HALSTEREN - De boeken zijn allemaal verhuisd en de kasten ingericht. Vanaf vrijdag, 1 april, is de bibliotheek in Halsteren gevestigd in ontmoetingscentrum De Wittenhorst.

Een officiële opening volgt later. ,,We hebben nu alle spullen verhuisd, maar we krijgen nog nieuwe meubels. Pas als de bibliotheek helemaal klaar is, houden we een feestelijke opening”, zegt Yvonne van Egmond van de Bibliotheek West-Brabant.

Boekenbrievenbus

De bibliotheek zat in het oude pand van de Rabobank aan de Dorpsstraat maar moest daar vertrekken. ,,De boekenbrievenbus die we daar hadden, is vanaf nu gesloten en komt in de Wittenhorst niet terug. De bibliotheek is daar elke werkdag open van 09.00 uur tot 17.00 uur. Bewoners hebben dus alle gelegenheid boeken in te leveren.” Als er 's avonds activiteiten zijn in de Wittenhorst, is de bibliotheek ook open.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Inwoners van Halsteren kunnen zelf boeken inleveren en lenen bij de zelfserviceautomaat. © Pix4Profs / Peter van Trijen

Bij de ingang van de Wittenhorst staat een zelfserviceautomaat waar Halsternaren boeken zelf kunnen inleveren en lenen. In de kast ernaast staan de gereserveerde boeken. ,,Uit alle vestigingen van de bibliotheek West-Brabant kunnen klanten nu boeken reserveren. Als het boek er is, krijgt de klant een mail. Een medewerker zorgt dat het in de kast klaar staat”, zegt Van Egmond.

Koffiedrinken

De boeken staan in verschillende ruimten in het pand. ,,De volwassen boeken staan in de zaal waar ook de bar is. Mensen kunnen er koffiedrinken aan de grote leestafel en de krant of een tijdschrift lezen. We willen dat de bieb een ontmoetingsplek is.”

Ook de samenwerking met andere gebruikers van het pand is voor de bibliotheek belangrijk. ,,De kinderboeken staan vlakbij het consultatiebureau en de GGD. Ouders en kinderen zien die boeken dus als ze uit het bureau komen.”

Cursussen

Verder zijn er plannen om cursussen aan te bieden. ,,Leren omgaan met computers, het aanmaken en gebruiken van DigiD, maar ook taalles bijvoorbeeld. Aan de Dorpsstraat hadden we daar geen ruimte voor en daar was het filiaal ook maar beperkt open.” Ook is er een losse werkplek beschikbaar.

Volgende week is er elke middag een medewerker aanwezig. ,,Daarna kijken we wat de drukke tijden zijn. Elke woensdag- en vrijdagmiddag is er sowieso iemand aanwezig. Dan verzorgen we het transport van de boeken.”