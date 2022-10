‘Bij veel paden staat niets of is het onduidelijk’

BN DeStemBERGEN OP ZOOM - Regelmatig gaat de vriendengroep van Jan van Dijk en Peter van Ginneken op pad met de mountainbike. Maar vorige week werden ze aangehouden door de boswachter. ,,Bleek dat we op een wandelpad fietsten. Maar we hadden geen idee.” Nu pleiten ze voor een betere bebording.

Echt, ze zijn geen racemonsters, zeggen Van Dijk en Van Ginneken. Ze rijden niemand van de sokken en hebben respect voor de natuur. ,,We zijn met pensioen, dus we hebben tijd genoeg. We willen gewoon op ons gemak een rondje rijden. Met maximaal zes man, dan blijft het rustig en overzichtelijk.”

Niet altijd positief in de aandacht

Sterker nog, soms ergeren ze zich dood aan andere mountainbikers. ,,Die maken er soms een hele race van en daar hebben wandelaars last van. In coronatijd heeft mountainbiken een boost gehad en daardoor komt de sport niet altijd op een positieve manier in de aandacht. De goeden moeten het dan ontgelden vanwege de acties van de slechten. Dus zeggen wij: gebruik je verstand en gun ieder het zijne in het bos.”

En toch gingen ze zelf het verkeerde pad op. Boswachter Erik de Jonge hield hen aan omdat ze ergens fietsten waar dat niet was toegestaan. Tot een bekeuring kwam het niet, het bleef bij een waarschuwing. ,,Het is ook allemaal erg ingewikkeld”, vindt Van Dijk. De mannen hebben zelfs foto’s gemaakt van de diverse borden, zodat ze het goed uit kunnen leggen. ,,Kijk, dit geeft een mountainbikeroute aan, dat is duidelijk. Dat is een verboden-te-fietsenbord, snappen we ook. Maar bij heel veel paden staat niets of is het onduidelijk.”

Volledig scherm Jan van Dijk (voor) en zijn fietsvrienden kunnen regelmatig geen wijs uit de onduidelijke borden bij de bospaden. © Pix4Profs/Marina Popova

‘Je kunt niet alles op een bord kwijt’

Het is inderdaad ingewikkeld, geeft boswachter De Jonge toe. ,,Het bosgebied kent heel veel verschillende eigenaren. Particuliere landgoederen, Brabants Landschap, de gemeente, Evides, Staatsbosbeheer. En iedere eigenaar mag zelf bepalen wat er in het gebied is toegestaan. Bovendien is er de Wet Natuurbescherming, die de bescherming van natuurgebieden regelt.”

De mountainbikers laten een foto zien van een bord waarop een aantal regels staan. ,,Je mag wel wandelen op de paden, motorvoertuigen, brommers en ruiters zijn niet toegestaan. Maar over fietsers staat er niets.”

,,Je kunt nu eenmaal niet alles op een bord kwijt”, reageert De Jonge. ,,Ik ben in coronatijd ook weleens een boksschool tegengekomen die in het bos met muziek aan het trainen was. Daar zitten de meeste wandelaars, die van de natuur komen genieten, niet op te wachten. Er staat nergens dat je hier niet mag boksen, zeiden ze dan. Klopt, maar niet alles staat op een bord. Over het algemeen is het zo: als het er niet op staat, mag het niet.”

Hooglopende ruzies met wandelaars

De Jonge komt vaker ‘verdwaalde’ mountainbikers tegen. ,,Vaak fietsen zij hard en stoppen ze niet om bij een bord te kijken. Daardoor ontstaat veel onrust, zelfs hooglopende ruzies met wandelaars. We hebben al eens gehad dat een groep paarden in paniek uitbrak, op de snelweg belandde en die moesten we laten inslapen. Om dat soort dingen te voorkomen zijn we er ook best scherp op.”

Een bekeuring kan flink oplopen: van zo’n honderd euro tot tot enkele honderden euro’s. De groep mountainbikers geeft aan, best op te wíllen letten, maar dan moet de bebording ook goed zijn. De Jonge geeft advies: ,,Aan de ene kant is het ingewikkeld, maar aan de andere ook wel weer simpel: bij iedere bosingang staat een bord. Let daar goed op.”