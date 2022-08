Bijzonder: klaprozenveld in Welberg tóch nog in bloei

foto'sWELBERG - Het klaprozenveld in Welberg staat in bloei. En dat houdt nog een paar maanden aan. Bijzonder, want normaal bloeien de bloemen slechts twee weken, veel eerder in het jaar.

Het komt omdat de Welbergse Kees Dogge, die het klaprozenveld op vrijwillige basis verzorgt, laat gezaaid heeft. ,,Het voorjaar was heel droog. Het komt nogal nauw met klaprozen: je moet vlak voor een natte periode zaaien. Dus toen die kwam, heb ik de kans gegrepen."

Zelfs als zaai je de zaadjes precies op het goede moment, dan is het nog afwachten wat de natuur brengt. Je moet ze niet te diep zaaien en als het te lang droog blijft valt het niet mee ze boven te laten komen, weet Dogge. Maar door de droogte en de buitjes dit jaar ontkiemen de bloemen om en om. En dus bloeit het veld niet twee weken, maar maandenlang. ,,Echt bijzonder en een mooie meevaller.”

Veel kritiek

Dogge verzorgt het veld sinds een paar jaar. Makkelijk is het niet geweest. ,,Ik krijg ontzettend veel commentaar. Dat het er niet uit ziet, of als ze niet opkomen. Maar mensen weten helemaal niet waar ze het over hebben, want het is moeilijk bewerkbare grond met veel onkruid.”

Vooral via sociale media krijgt hij veel kritiek. ,,Of ik überhaupt wel gezaaid heb, en dat het steeds mislukt. Mijn broek zakt ervan af.” Voor Dogge is het om die reden het laatste jaar dat hij het veld verzorgt.

De klaproos staat symbool staat voor de gevallen Canadese en Britse militairen in de twee wereldoorlogen. Het zaadje kan jarenlang in de grond blijven en als eerste opkomen als de grond bijvoorbeeld omgewoeld is door bommen. Een teken van hoop.

Dogge blij en trots dat het deze zomer zo goed gelukt is. ,,Als je er 's ochtends vroeg bent bloeien ze prachtig. Het is er dan helemaal stil, echt onvoorstelbaar mooi. Als je dan stilstaat bij de gedachte erachter en denkt aan de gevallen soldaten, maakt dat indruk. Ik ervaarde het vanochtend nog.”

