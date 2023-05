Binnengluren: dit huis in Bergen op Zoom koop je voor een half miljoen

De Kwestie ‘West-Bra­bant een speeltuin voor criminelen’, wat merkt u daar nou van?

BREDA/ROOSENDAAL - Schietpartijen in woonwijken in Roosendaal, een voordeur opgeblazen in Oosterhout, een Prinsenbeekse raakt 90.000 euro kwijt door cybercrime. Incidenten? Burgemeester Han van Midden van Roosendaal noemt West-Brabant een speeltuin voor criminelen. Is West-Brabant nog wel veilig, is De Kwestie? Wat vindt u?