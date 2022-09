Boek over het leven op Mattemburgh: ‘Ik raakte steeds meer geïnteresseerd in de bewoners en het personeel’

Toen de 70 jarige Hoogerheidenaar in 2015 zijn politie-uniform vanwege zijn pensionering aan de kapstok hing, ging hij zich meer verdiepen in de villa en het bijbehorende landgoed. Hij werd gids die de bezoekers rondleidde op het landgoed en groeide zijn interesse voor Mattemburgh. ,,Ik wist al het een en ander over de geschiedenis van het landgoed maar ik raakte ook steeds meer geïnteresseerd in de bewoners en het personeel dat daar heeft gewerkt”, vertelt Van Loenhout.

Dit resulteerde in het boekwerk ’t Hof van Cuypers, dat zondagmiddag, hoe kan het ook anders, bij Mattemburgh werd gepresenteerd.

Graaf en gravin

Twee jaar lang dook hij in allerlei archieven en kwam daar de namen tegen van de bewoners en het personeel. ,,Over de laatste graaf en gravin De Chambure Cuypers bestond het beeld dat die alleen maar om hun planten en dieren en gaven en minder om hun medemens.”

Om meer aan de weet te komen over de graaf en de gravin ging hij langs bij mensen die bij hen hadden gewerkt zoals dienstbodes, tuinmannen. ,,Als die niet meer in leven waren ging ik langs bij hun kinderen en kleinkinderen”.

Verbonden met hun personeel

Van Loenhout kwam er zo achter dat de graaf en de gravin niet de aller-makkelijkste waren in de omgang, maar dat het echtpaar ook veel goede eigenschappen had als men niet te veel tegen hen inging. ,,Ze voelden zich verbonden met hun personeel”, zegt een van de geïnterviewden - die ruim twintig jaar in dienst was op het hof - in het boek.

Van Loenhout gaat in zijn boek ook in op het leven van de drie generaties Cuypers die op Mattemburgh hebben gewoond.

