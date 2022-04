Boer Hendrik Jan ziet de kosten de pan uit rijzen door hoge kunstmest- en dieselprijs

Met de zon die in maart scheen als nooit tevoren, is het nieuwe groeiseizoen in de akkerbouw goed begonnen. Veel akkerbouwers hebben de aardappelen, uien, tarwe en gerst inmiddels in de grond zitten. Zo ook Hendrik Jan ten Cate, behalve boer ook bestuurder akkerbouw voor landbouworganisatie ZLTO in Zuidwest Nederland, die vooral aardappelen en uien teelt.