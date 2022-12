Bomen planten ter nagedachtenis van dierbaren in het Levensbos: ‘Zo leeft hij letterlijk voort’

STEENBERGEN - Met een plantdag voor nabestaanden en een nieuw welkomstbord, De Jaarring, is het Levensbos aan de Krommeweg in Steenbergen vrijdag weer een stukje verder gegroeid, ter nagedachtenis van dierbare mensen of momenten.

,,Het idee voor dit bos ontstond in 2019 in de gemeenteraad. Wilma Baartmans heeft er met veel verve invulling aangegeven", vertelt wethouder Maurice Remery over zijn voorganger. Het nieuwe bord bij de ingang is gemaakt van hout uit het naastgelegen opgeschoonde Peetersbos en van de platanen die ooit aan de Kruispoort stonden.

Het Levensbos biedt inwoners van de gemeente Steenbergen de mogelijkheid een boom te planten bij een bijzondere gebeurtenis. ,,Het is vooral ook de bedoeling hier het leven te vieren", vertelt projectleider Giel van den Boom. ,,Dat er niet alleen bomen geplant worden ter herdenking van overledenen, maar ook bijvoorbeeld bij een geboorte of jubileum.”

Beuk past bij Jan

Elf nieuwe bomen zijn er deze vrijdag aangeplant. Onder meer een beuk door Marion van de Kerkhof (67) uit Steenbergen, voor haar tweeëneenhalf jaar geleden overleden man Jan Stout. Een beuk omdat de symbolische betekenis daarvan zo goed past bij het karakter van haar man.

Quote Dit initiatief is nog veel mooier. Toen ik las over het Levensbos, wilde ik graag meedoen Marion van de Kerkhof

Al meteen na het overlijden van haar man vatte Van de Kerkhof het plan op om een boom voor hem te planten. ,,Zodat hij letterlijk voortleeft.” Ze heeft toen een klein boompje in de tuin gezet. ,,Maar dit initiatief is nog veel mooier. Toen ik las over het Levensbos, wilde ik graag meedoen.“

In maart hielpen toenmalig wethouder Baartmans en burgemeester Ruud van den Belt al met het planten van de eerste 22 bomen, met name walnoten en lindes, voor Steenbergenaren die waren overleden aan corona.

Volgens Levensbos-projectleider Van den Boom is het de bedoeling om voortaan ieder jaar in november en maart een plantdag te organiseren. ,,Dit jaar zijn we wat laat. Het mooie weer van voorbije periode is niet geschikt om bomen te planten.“ De verwachting is dat het bos op termijn uitgroeit tot zo‘n honderdvijftig bomen.

