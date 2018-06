Boswachter wil wapen tegen agressie: 'Ons werk is soms gevaarlijker dan van een politieagent'

Een portofoon waarmee in geval van dreiging direct de politie gealarmeerd kan worden, heeft ook niet iedereen. Boswachter De Jonge: ,,En als je wel een portofoon hebt, is er niet altijd bereik. Een portofoon helpt niet, geweldsmiddelen wel." Door deze problematiek vermijden sommige boswachters en groene BOA's risico's. ,,Ze gaan 's avonds niet meer op pad of spreken bepaalde mensen niet aan. Dat moet absoluut niet kunnen", aldus de boswachter.



De Jonge heeft het geluk dat zijn organisatie, Brabants Landschap, handhaving extern inhuurt. Die club beschikt wel over een vuurwapen. Bijna dagelijks werkt de boswachter met deze groene BOA's samen of schakelt hij ze in bij gevaarlijke situaties. ,,Mijn werk is verschrikkelijk leuk, maar ik probeer risico's wel te voorkomen."



Nieuwe aanwas voor groene BOA's is er niet genoeg. Volgens milieuagent Simmers is er geen goede opleiding en zijn er te veel verschillende organisaties. ,,Er moet meer samengewerkt worden, ook in elkaars gebieden. Nu mag dat niet, maar wordt het soms toch gedaan en dat kan voor problemen zorgen."



Sinds de politie zich uit het buitengebied heeft getrokken, heeft het natuurtoezicht volgens Simmers geen prioriteit meer bij de politie. Volgens hem springen er wel eens agenten die een hart voor het buitengebied hebben, in eigen tijd bij als er zich een gevaarlijke situatie voordoet. ,,We moeten een vuist maken tegen criminaliteit in het buitengebied, maar dan wel met bewapening en waar nodig een vuurwapen."