‘Wat ongelukkige administratie’ pleit verdachte niet vrij van witwassen Harley: taakstraf van 100 uur

De Harley is inmiddels door de Dienst Domeinen verkocht. De rechtbank vindt voldoende bewezen dat de eigenaar van het leasebedrijfje zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van witwaspraktijken. De Bergenaar kocht de motor in 2019 in Litouwen, via een tussenpersoon. Vervolgens zocht hij contact met de verdachte. Hij had geld nodig omdat hij naar eigen zeggen het aankoopbedrag voor de motor had geleend.

Witwaspraktijken

De Hilversummer bood hem een sale-and-leaseback constructie aan. Hij zou de motor overnemen voor 18.000 euro. In ruil moest de Bergenaar 600 euro per maand betalen voor het gebruik en de kosten van de motor. De aankoop- en de leasebetalingen zouden cash zijn voldaan maar daarvan zijn geen kwitanties gemaakt.

Contante betalingen kunnen, aldus het Openbaar Ministerie, maar transacties moet wel aantoonbaar zijn: ,,Dit soort facilitaire diensten vormen de smeerolie voor de georganiseerde criminaliteit.”

‘Ongelukkige administratie’

Tijdens de strafzaak zei de advocaat dat de motor gewoon eigendom was van zijn cliënt. Hij had ook de tenaamstellingscode. En de Harley stond op zijn balans. Hooguit was er sprake van ’een wat ongelukkige administratie’ bij de Hilversummer.

Maar ook de rechtbank vindt dat de ondernemer had moeten nagaan met wie hij zaken ging doen. De Bergenaar is onlangs veroordeeld tot zes jaar cel. Tegen motorvrienden zou hij in een chat hebben gezegd: ’Ik moet die motor niet op mijn naam hebben, want dan pakken ze hem af.’