Brabants waterschap zegt Sabic de wacht aan om PFAS-lozingen

Fietser (78) overleden na aanrijding met lijnbus in Steenber­gen

STEENBERGEN - De 78-jarige fietser die maandag betrokken was bij een ernstig ongeluk in Steenbergen is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie. Verkeersspecialisten van de politie zijn nog bezig met hun onderzoek.

11:01