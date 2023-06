Brabantse Wal Marathon een pittige uitdaging: ‘Zwaarder dan ik had verwacht’

Komt er tóch een Aldi in De Zeeland, of wordt het Halsteren? De politiek zit met een lastig dilemma

BERGEN OP ZOOM - Wat geniet de voorkeur? Een Aldi-supermarkt in winkelcentrum De Zeeland of aan de Halsterseweg in Halsteren. Een bestuurlijk dilemma, want de Bergse politiek wil op beide plekken liever geen super. Tegenhouden lijkt echter niet mogelijk.