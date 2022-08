Brabantse Wal rolt rode loper uit voor Vuelta: ‘Sportief en cultureel feestje’

WEST-BRABANT - Of de profs in de Vuelta er oog voor hebben is de vraag, maar voor de tv-camera’s en de toeschouwers valt er zondag het nodige te zien en te beleven als de derde etappe Breda-Breda over de Brabantse Wal trekt.