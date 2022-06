Brand bij bedrijf op industrieterrein in Steenbergen

Politie lost waarschu­wings­schot na diefstal crossmotor, zes verdachten opgepakt

De politie heeft zondagavond in totaal zes mensen aangehouden in het Brabantse Woensdrecht en Bergen op Zoom na diefstal van een crossmotor. De daders gingen er in eerste instantie vandoor, maar één verdachte kon door omstanders in de kraag worden gevat.

