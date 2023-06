Brandaris middelpunt van swingend JazzBoZ: ‘Dankzij jullie kennen mensen New Orleans aan de Schelde’

Vierde klasse B Sprundel pakt ticket voor nacompeti­tie via periodeti­tel, Achtmaal zakt af naar vijfde klasse

Door een 0-0 gelijkspel tegen Grenswachters is Sprundel winnaar geworden van de derde periode. Nieuw Borgvliet won met 4-3 van BSC en neemt als hoogst geklasseerde ploeg in de eindrangschikking de tweede periodetitel van kampioen BSC over. Sprundel, Nieuw Borgvliet en Rimboe gaan nu strijden voor een plaats in de derde klasse.