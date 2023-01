Brandend vuurwerkafval gedumpt bij Landgoed Groot Molenbeek: ‘Te zot voor woorden’

BERGEN OP ZOOM - In het bosgebied van landgoed Groot Molenbeek bij Bergen op Zoom is zondag aan het einde van de middag brandend vuurwerkafval gedumpt.

Er werden meerdere tonnen in de bossen achtergelaten, waarbij in een van de tonnen smeulend vuurwerkafval zat. Ook werden verschillende dozen en plastic gedumpt.

‘Welke randdebielen hebben in het afgelopen kwartier, twintig minuten een gloeiend hete ton en nog meer tonnen gestort in het bosgebied bij Groot Molenbeek. Zoals je ziet, smeult hij nog helemaal na’, zegt de melder van de dumping in een video op sociale media. ‘Het is te zot voor woorden.’ Ze roept daders op om de rotzooi op te ruimen en getuigen om zich te melden.

Afval is opgeruimd

Boswachters belden na de melding de politie en brandweer, maar die konden niet zo veel betekenen. Boswachters zijn daarom zondag zelf het smeulende afval uit gaan maken. ,,Vandaag heeft mijn collega het afval opgeruimd”, licht boswachter Erik de Jonge maandagochtend toe.

Quote Ik begrijp niet hoe iemand het in zijn hoofd haalt om dit in het bos te dumpen Erik de Jonge, boswachter

,,In het vat zat een enorme berg smeulend afval wat niet zo makkelijk uit was te krijgen. Ik denk dat de daders alle troep van straat hebben geplukt, op een aanhanger hebben gezet en in de fik gestoken.”

Hartstikke heet

,,Brandend afval in het bos is erg gevaarlijk voor mensen en dieren. De ton was hartstikke heet. Ik begrijp niet hoe iemand het in zijn hoofd haalt om dit in het bos te dumpen. In het nieuwe jaar kun je betere voornemens hebben.”

Er zijn nog geen aanwijzingen die naar een eventuele dader leiden, maar de boswachter hoopt dat de berichten op sociale media voor aanknopingspunten zorgen.

