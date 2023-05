Broodje kroket maakt plaats voor wereldlunch in Bergse bedrijfskantine: ‘Een bewuste keuze’

indebuurt.nl Attentie waterrat­ten: de eerste Bergse watersport­dag komt eraan

Voel jij je als een vis in het water als je zwemt of over het water drijft in een bootje? Dan mag je dit niet missen! De watersportverenigingen in Bergen op Zoom organiseren op zaterdag 13 mei namelijk de eerste Bergse watersportdag, en jij kunt meedoen!