Buurt wil volledig herstel verzakte kades, gemeente ziet liever een versterkend wandelpad: ‘Twee keer zo goedkoop’

Handige tips bij energie­markt in Ossend­recht

OSSENDRECHT - Wie tips wilde over energiezuiniger wonen, kon vrijdag en zaterdag terecht op de energiemarkt in MFC de Drieschaar in Ossendrecht. De energiemarkt was een initiatief van het Dorpsplatform Ossendrecht (DPO) met ondersteuning van de gemeente Woensdrecht.