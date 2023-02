Buurtkoelkast bij Adrianohuis moet zorgen dat geen enkele Bergenaar met een knorrende maag zit

Zweedse woningen in Halsteren gaan alsnog per stuk in de verkoop: ‘Ze worden opnieuw getaxeerd’

HALSTEREN - De zes Zweedse geschenkwoningen in Halsteren gaan alsnog per stuk in de verkoop. Dat laat woningcorporatie Stadlander, eigenaar van de woningen aan de Zweedsestraat, weten.

