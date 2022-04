Cafébazin Julia Van den Bergh (91) overleden

Café Bostella en Julia Van den Bergh waren een begrip in Essen , maar ook over de grens. Heel wat toeristen, maar ook vaste klanten vanuit de regio Huijbergen kwamen er meer dan eens langs voor een koffie, een pilsje gewoon een leuke babbel.

De voorbije jaren stond Julia zelf niet meer echt achter de toog omdat ze al een tijdje aan de nierdialyse moest, maar ze hield toch nog altijd een oogje in het zeil en was nog meer dan regelmatig in het café te vinden.