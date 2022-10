Caissière krijgt kassa niet open en wordt hard neergeslagen in Bergen op Zoom

Buschauf­feur (67) als verdachte aangemerkt na botsing op spoor Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - De Onderzoeksraad voor Veiligheid is maandagmiddag bij de spoorwegovergang op de Marconilaan in Bergen op Zoom een onafhankelijk onderzoek gestart naar het ongeval waarbij een stilgevallen bus aan flarden is gereden door een aanstormende trein uit de richting Roosendaal.

17 oktober