Cees van Gent: ‘Nooit gedacht dat ik een lintje zou krijgen, en nog wel voor muziek’

‘Het maakt hen niet uit wat de gevolgen zijn’: twee jaar cel geëist tegen daders gewelddadi­ge overval

BREDA – Tegen Dave van D. en Thomas K. uit Roosendaal en Bergen op Zoom is donderdag bij de rechtbank in Breda twee jaar cel geëist, waarvan een halfjaar voorwaardelijk. Ze pleegden in de ogen van officier van justitie Carlijn van Buul een laffe beroving op een Rotterdammer.

19 mei