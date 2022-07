Cliëntenondersteuners willen meer bekendheid: ‘We kijken graag of we mensen kunnen helpen’

WOENSDRECHT - In de gemeente Woensdrecht zijn al bijna tien jaar cliëntenondersteuners aan de slag, maar toch zijn deze onafhankelijk vrijwilligers nog niet bij iedereen bekend. Via flyers en een filmpje op social media proberen de vier Woensdrechtse cliëntenondersteuners samen met de gemeente aan meer bekendheid te werken.

,,We hebben genoeg te doen, maar we willen graag laten weten dat we de Woensdrechtenaren op een laagdrempelige manier kunnen helpen”, zegt Marjon Diepenbroek, die sinds 2016 actief is als cliëntenondersteuner voor de dorpen Huijbergen en Woensdrecht.

In Putte is Peter Kempen actief en in Ossendrecht kunnen de bewoners terecht bij Elcilia Kleinschmidt. Ada Koster is de cliëntondersteuner voor Hoogerheide. De gemeente Woensdrecht had even een professionele cliëntenondersteuner in dienst, maar schakelde, na een gesprek met de Woensdrechtse KBO-verenigingen, over op vrijwilligers die door de KBO worden opgeleid.

Een succes

De eerste cliëntenondersteuner in Woensdrecht was Henk van de Brug uit Putte. ,,Die had zoveel werk, waardoor we, samen met de KBO, op zoek moesten gaan naar meer cliëntenondersteuners”, zegt de Woensdrechtse wethouder Lars van de Beek. Hij zegt dat het werken met vrijwilligers een succes is. ,,We zijn al door meerdere gemeentes benaderd hoe we dit hebben aangepakt.”

Quote Wij gaan bij de mensen thuis langs en bekijken dan of we ze kunnen helpen en we verwijzen ze dan door naar de juiste instantie Ada Koster

De cliëntenondersteuners helpen de mensen gratis als ze vastlopen in bijvoorbeeld hun administratie, het aanvragen van een voorziening, uitkering of energietoeslag. ,,Wij gaan bij de mensen thuis langs en bekijken dan of we ze kunnen helpen en we verwijzen ze dan door naar de juiste instantie”, legt Koster uit.

Altijd bereikbaar

Diepenbroek zegt dat de cliëntondersteuners makkelijker te benaderen zijn dan professionele instanties. ,,Het is net als de buurvrouw die op de koffie komt. Op deze manier worden de mensen meer opener over hun problemen. Bovendien zijn wij ook in de avond en in het weekend beschikbaar.”

Lees verder onder de foto: Vooral druk met aanvraag van energietoeslagen

Volledig scherm V.l.n.r. Elcilia Kleinschmidt, Peter Kempen, Marjon Diepenbroek, Ada Koster. © Pix4Profs/Marina Popova

Koster zegt dat ze het de laatste maanden vooral druk hebben met het aanvragen van energietoeslagen. ,,Zo’n toeslag aanvragen is veel werk, en soms ook ingewikkeld. Wij helpen de mensen met het invullen van de aanvraag.”

Diepenbroek benadrukt de onafhankelijkheid van de cliëntenondersteuners. ,,Soms denkt men dat wij in dienst zijn van de gemeente Woensdrecht, maar dat is beslist niet waar. We hebben ook regelmatig met zaken te maken waarbij onze cliënten een conflict hebben met de gemeente.”

Altijd aan het leren

Van de Beek zegt dat vier cliëntenondersteuners voldoende is voor de gemeente Woensdrecht. ,,Meer cliëntondersteuners zou betekenen dat ze minder te doen krijgen.” Diepenbroek is het daar helemaal mee eens. ,,Omdat we veel werk hebben leren we steeds meer bij. Praktijk is de beste leermeester.”

Koster vindt cliëntenondersteuner een dankbare taak. ,,Het is fantastisch dat iemand de je op weg hebt geholpen, je laat weten dat bijvoorbeeld een aanvraag is goedgekeurd. Maar ook komt het voor dat we iemand niet kunnen helpen omdat die geen recht heeft op wat men wil. Maar gelukkig komt dat niet veel voor.”