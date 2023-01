Cocaïnewasserij in huis Bergen op Zoom, bewoner opgepakt

In het huis van de verdachte werden allerlei spullen aangetroffen die te maken hebben met de productie van drugs. Onder andere spullen die gebruikt worden bij de kweek van hennep, als stekbakjes, bloempotten en droogrekken, werden gevonden. Ook troffen de agenten daar bijna 140 kilo hennep aan.

Cokewasserij

Verder vonden de agenten er diverse chemicaliën die gebruikt worden bij het ‘wassen’ van cocaïne en troffen ze ongeveer 1,5 kilo cocaïnebase aan. Daarom vermoedt de politie dat het een om een cocaïnewasserij ging. In een cocaïnewasserij wordt cocaïne uit dragermateriaal, zoals bijvoorbeeld uit kleding of shampoo, gehaald. Criminelen verstoppen de cocaïne in deze producten, maar om het te verkopen moet dit proces met behulp van chemicaliën worden teruggedraaid.