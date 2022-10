Colombiaanse ‘labslaven’ uit Steenbergen blijven in de cel

Nieuwe rechters laten Bergenaar wel vrij, hij zou 44.000 ‘snoepjes’ (xtc-pil­len) zou hebben verkocht

BREDA – Een 36-jarige man uit Bergen op Zoom is dinsdag vrijgelaten in afwachting van zijn proces. De man wordt ervan verdacht dat hij betrokken was bij drie drugsdeals, waarbij in totaal 44.000 xtc-pillen werden verkocht.

28 september