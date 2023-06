Column Jan Martens I Hoe oud-RBC’er Melvin de Leeuw mij ooit verleidde tot de krantenkop ‘de ene leeuw is de andere niet’

Maximaal 6 miljoen nodig voor opknap histori­sche kademuren, maar voor bewoners is dit de enige oplossing

BERGEN OP ZOOM - Het in oude luister herstellen van de historische kademuren in Bergen op Zoom kost volgens de gemeente maximaal 5,8 miljoen euro en is daarmee de duurste oplossing. Toch is dat wat de buurt en belangenorganisaties betreft de enige optie.