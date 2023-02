Compleet genoveerd Gouvernement dit jaar het podium van het Bergse ondernemersgala

BERGEN OP ZOOM - Welke Bergse ondernemer treedt in de voetsporen van horecaman René Vermeulen of de Bergse ondernemersfamilie Wattimena? Dat wordt na drie jaar afwezigheid bekendgemaakt op het Aangenaam GoBoZ Ondernemersgala in het Gouvernement.