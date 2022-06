Dak van loods Stichting Decorbouw één grote gatenkaas: ‘Binnen is het een bende’

Ossend­recht­se kinderen maken kennis met biodiversi­teit

OSSENDRECHT - Vorig jaar in oktober gingen de kinderen van basisschool Het Paviljoen uit Ossendrecht op pad om op een stuk braakliggend veld in hun in dorp bloemzaad uit te strooien. Vrijdagochtend, acht maanden later, zagen ze dat het stuk land langs De Kasteelstraat een kleurrijk geheel is geworden.

10 juni