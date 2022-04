Dankzij een nieuwe tentoonstelling en een lezing kun jij alles leren over de Woensdrechtse scouts

OSSENDRECHT - ‘Scouting gaat met de tijd mee’, dat laat de tentoonstelling ‘Scouting door de jaren heen’ zien. Liefhebbers kunnen de tentoonstelling vanaf zondagmiddag bekijken in museum Den Aanwas in Ossendrecht.

De tentoonstelling toont hoe de scouting in de gemeente Woensdrecht is ontstaan en hoe zich dat verder ontwikkeld heeft. Ger de Heer van de Scouting Hoogerheide werd in 2019 door de Woensdrechtse heemkundekring het Zuidkwartier benaderd om een tentoonstelling over de scouting in Hoogerheide in te richten.

Alle verenigingen

,,Het leek mij leuker om alle Woensdrechtse scoutingverenigingen bij de tentoonstelling te betrekken”, vertelt De Heer. Hij zocht contact met scouting Ossendrecht maar ook met de voormalige bestuursleden van de Putse en Huijbergse scoutingverenigingen, die een aantal jaren geleden ophielden te bestaan. ,,Iedereen was enthousiast en had nog volop materiaal liggen om een mooie tentoonstelling in te richten”, zegt De Heer.

De tentoonstelling laat niet alleen zien hoe het vroeger was, maar ook hoe het er tegenwoordig bij de scouting aan toe gaat. ,,Er zijn activiteiten die niet veranderd zijn zoals knopen leggen, maar tegenwoordig werken we veelvuldig met GPS en andere moderne communicatiemiddelen.’’

Volledig scherm © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

De Heer zegt dat scouting altijd haar tijd ver vooruit is geweest en dan doelt hij op de relatie met duurzaamheid. ,,Natuur en milieu hebben bij de scouting altijd hoog in het vaandel gestaan en dat is nu actueler dan ooit.”

Aan belangstelling van de jeugd heeft de scouting in Hoogerheide nooit gebrek gehad, zegt De Heer, die sinds 1961 betrokken is bij de Hoogerheidese scouts. ,,Vooral de laatste twee jaar nam de belangstelling toe. Door corona lagen veel sportverenigingen stil en kwam de jeugd onze kant uit.”

Zondagochtend geeft Ger De Heer vanaf 11.00 uur een lezing over scouting in de gemeente Woensdrecht in de zaal van Hotel Dekkers in Ossendrecht. De lezing is toegankelijk voor iedereen die daar belangstelling voor heeft. Het museum is vervolgens vanaf zondagmiddag 10 april tot en met zondagmiddag 22 oktober 2022 iedere tweede en derde zondag van de maand geopend van 13.30 tot 16.30 uur. De toegang is gratis.

Museumbezoek op afspraak is mogelijk. De gegevens van de contactpersonen zijn te vinden op de website www.hkkzuidkwartier.nl