De Gummarusboom is geplant: ‘Steenbergen als voorbeeld om het klimaat te redden’

Doodslag of dood door schuld: reconstruc­tie van hoe Bergse Lara Sint Jago (25) overleed na schietinci­dent

BERGEN OP ZOOM - Doodslag of dood door schuld? Het gerechtshof in Den Bosch kon bij de tussenbeslissing in maart van vorig jaar geen duidelijke conclusie trekken. Daarom verzocht het een reconstructie van de gebeurtenissen op de dag van het schietincident in 2018 waarbij de 25-jarige Lara Sint Jago uit Bergen op Zoom kwam te overlijden. Vrijdagmiddag is het zover.

12:47