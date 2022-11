De Holle Roffel pakt de draad weer op met Kerststallentocht

KRUISLAND - Zaterdag 10 december wordt weer de traditionele kersttocht georganiseerd door het ambachts- en gereedschapsmuseum De Holle Roffel in Kruisland. Het museum is nu al omgetoverd tot een waar kerstparadijs met ruim vijftig kerststallen, een arrenslee, diverse fraai versierde kerstbomen en een grote beeldengroep.

De Kerststallentocht wordt dit jaar, na twee jaar afwezig te zijn geweest vanwege de pandemie, voor de zestiende keer georganiseerd. Dami Koevoets, voorzitter en secretaris van De Holle Roffel, verwacht dit keer, net als bij voorgaande edities, tussen de drie- en vijfhonderd bezoekers van binnen en buiten het dorp.

Aangemeld als figurant

Meer dan honderd inwoners van Kruisland hebben zich aangemeld als figurant. In een twintigtal groepen zullen zij bijvoorbeeld een stukje opvoeren, iets zingen, muziek maken of een kraampje voor hun huis inrichten. In de Georgiuskerk is live kerstmuziek te horen, verzorgd door smartlappenkoor Gossi Nokki. Basisschool De Zonneberg voert een toneelstuk op.

Ook Dorpshuis Siemburg is geopend. Verder zullen veel bewoners van Kruisland hun ramen verlichten en versieren in kerstsfeer en kerststallen of waxinelichtjes in de tuin zetten. Op de markt staat een metershoge kerstboom. Voor Koevoets is dit grote enthousiasme binnen de dorpsgemeenschap om mee te doen - deze saamhorigheid - heel gewoon en typisch Kruisland.

De tocht, die start vanaf museum De Holle Roffel, kan gelopen worden van 17.00 tot 20.30 uur. Bij de start is voor 2 euro een plattegrond te koop. Iedere deelnemer krijgt een consumptiebon voor een beker warme chocolademelk of een glas glühwein, te verkrijgen in het museum.