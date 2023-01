De Karmel wil activiteiten sporthal Tuinwijk overnemen: ‘Scholen en clubs kunnen bij ons terecht’

met video Wat zijn de handigste hulpmidde­len om langer zelfstan­dig te kunnen wonen? In de innovatie­bus weten ze het

We moeten allemaal langer zelfstandig blijven wonen en daar kunnen we best wat hulp bij gebruiken. Daarvoor komt de innovatiebus langs, met informatie over allerlei hulpmiddelen. De eerste halte van de bus is in Sint-Maartensdijk.

10 januari