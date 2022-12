De Russische beer komt op bezoek

Schuifelen richting wak

Watervogels trekken weg naar zuidelijker streken of verhuizen noodgedwongen naar groter open water. Schuwe moerasvogels als roerdomp en waterral schuifelen vanuit het veilige riet richting een wak wat dankzij beweeglijke koeten en zwanen nog open is gebleven.

IJsvogels zoeken haast wanhopig naar viswater, de populatie stort massaal in als het water lang dicht blijft. Ik zag zelfs een triestig kleumende lepelaar die blijkbaar de afslag naar het zuiden had gemist.

Maar je hebt ook dankbare profiteurs. Ik zag scharrelende vossen die bevroren sloten en meer oevers afzochten naar verzwakte eenden, snippen en koeten. Reeën en hazen tippelden voorzichtig over het gladde ijs naar overkanten waar ze anders niet kwamen en knabbelden van heerlijke gagel die normaal onbereikbaar is.

Het zingt en kraakt

Het mooie is dat natuurbeleving en sportiviteit tijdens een schaatskoortspandemie als vanzelfsprekend hand in hand gaan. Even is er verbroedering en gedeelde vrolijkheid. Hopelijk smelt het niet even snel weg als het ijs nu de Hollandse leeuw het weer gewonnen heeft van de Russische beer.