De schoolbanken in: de Vastenavend Akkedemie gaat weer van start en dit kun je leren

‘El Traktor’ aan kop en de burgemees­ter als wielerspea­ker: ‘Fijn deze levendig­heid in ons dorp’

HUIJBERGEN - Geen kermis, maar wel koers en braderie. Volop leven in de brouwerij in Huijbergen het afgelopen weekend. Dé grote vraag: wie sleept de felbegeerde titel van Woensdrechts Wielerkampioen in de wacht?