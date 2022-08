De Vrienden van Bokki beklimmen de Kilimanjaro voor kraamkliniek: ‘Hopelijk redden we levens met kliniek’

Tranen wellen op in de ogen van de oude vrouw die in een dorpje op de flanken van Afrika’s hoogste berg kookt voor Huijbergenaar Richard van Stel en zijn zoon Koen. Ooit liep ze zelf hoogzwanger negen kilometer over glibberige paden naar beneden, plus nog eens negen naar het hospitaal in regiohoofdstad Moshi. ,,Veel bevallingen mislukken”, vertelt Van Stel over Bokki’s vijftiende buitenlandse hulpproject.