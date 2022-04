De zes formerende Bergse partijen zien voorlopig af van samenwerking met GBWP

Bergse coalitie­vor­ming weer een stapje dichterbij: GBWP haakt opnieuw aan bij de gesprekken

BERGEN OP ZOOM - Een nieuw gemeentebestuur in Bergen op Zoom is weer een stap dichterbij. Oud zeer heeft plaatsgemaakt voor nieuwe inzichten. Of het blijft bij de zes partijen die elkaar gevonden hebben, is de vraag nu GBWP weer wil aanhaken bij de coalitievorming.

19 april