Deze 13 Bergenaren ontvangen een koninklijke onderscheiding

BERGEN OP ZOOM - De gemeente Bergen op Zoom is elf personen rijker die zich Lid in de Orde van Oranje-Nassau mogen noemen. Ook werden twee personen bevorderd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Carin Gillesen (1952), Bergen op Zoom, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Volledig scherm Carin Gillesen. © Pix4Profs/Tonny Presser

Veelzijdig en dienstbaar is Carin Gillesen. Meer dan twintig jaar in verschillende functies verbonden aan de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk. Al 45 jaar neemt ze deel aan de Maria Ommegang. Ze is stadsgids, zet zich in voor de Jeugdmonumentendag. Ook is ze mantelzorger en heeft Op te Brugge, een kleinschalige woonvoorzieningen voor mensen met een handicap, opgericht. Daar zit ze in de ouderraad.

Cees van Gent (1952) Bergen op Zoom, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Volledig scherm Cees van Gent. © Pix4Profs/Tonny Presser

Muziek is Cees van Gent met de paplepel ingegoten. Begonnen bij dweilband ‘Wa Summe Nou Ebbe’, richtte hij 1984 Harmonie Oranje Nassau op. In de jaren daarna, maakte Van Gent deel uit van verschilende orkesten. De ene keer als muzikant, de andere keer als arrangeur. Zoals bij Wachtpost 13 XXXL. En niet zelden stond hij aan de wieg van nieuwe orkesten. Een rode draad in zijn muzikale loopbaan is de jazz-muziek.

Rob van den Aarsen (1965) Bergen op Zoom, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Volledig scherm Rob van den Aarsen. © Pix4Profs/Tonny Presser

Een muzikale duizendpoot, dat is Rob van den Aarsen. Zijn passie voor muziek lijkt oneindig. Jaarlijks speelt hij een belangrijke rol in het schrijven en componeren van het vastenavendliedje. Dat doet hij inmiddels zo’n dertig jaar. Nog langer is Van den Aarsen verbonden aan de BOV, de musicalstichting, waar hij inmiddels als voorzitter het voortbestaan van de club heeft weten redden.

Corrie Hamers ( 1952) Bergen op Zoom, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Volledig scherm Corrie Hamers. © Pix4Profs/Tonny Presser

Zeg je Lievevrouweparochie, dan zeg je Corrie Hamers. Ruim veertig jaar geleden stapte Hamers het vrijwilligerswerk in. Startte samen met enkele anderen een crèche voor de geloofsgemeenschap van de Goddelijke Voorzienigheid. Later kwam ze in het bestuur. Ook werkte ze als geestelijke verzorger. En als pastor gaat ze regelmatig voor in vieringen bij diverse verzorgingstehuizen.

Henk Beijen (1942) Bergen op Zoom, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Volledig scherm Henk Beijen. © Pix4Profs/Tonny Presser

Twintig jaar is Bergenaar Henk Beijen actief als vrijwilliger binnen de Indische woongemeenschap van zorgcentrum Moermont. In Indonesië liggen zijn roots. En regelmatig neemt hij de bewoners van het zorgcomplex mee op muzikale reis. Nog langer is Beijen actief bij sportclub Dino, waar hij dans- en muziekmiddag organiseert. Ook maakt hij deel uit van bewonersinitiatief De Vuurtoren in Gageldonk West.

Cees Ista (1941) Bergen op Zoom, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Volledig scherm Cees Ista. © Pix4Profs/Tonny Presser

De vrijwilligerscarrière van Cees Ista gaat terug naar de jaren zestig. Tijdens zijn werk bij de PTT sluit hij zich aan bij de personeelsvereniging. Daar haalt hij zoveel voldoening uit dat Ista ook jeugdtrainer wordt bij voetbalclub Dosko. En later voorzitter van voetbalvereniging Odio in Ossendrecht. Besturen laat hij vanaf dat moment niet meer los. Tot de gemeentelijke herindeling was Ista gemeenteraadslid in Woensdrecht.

Ad van Zitteren (1951) Bergen op Zoom, Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Volledig scherm Ad van Zitteren. © Pix4Profs/Tonny Presser

Boards, pins, frame, turkey, perfect game. Ad van Zitteren ademt bowling. Zeker veertig jaar is hij betrokken binnen de sport. Begonnen in Etten-Leur, overgestapt naar Zevenbergen en sinds een jaar of vijf in Tholen. Ook ziet Ad er op toe dat alle bowlingbanen in Nederland voldoen aan de eisen. Ook is hij inmiddels langere tijd verbonden aan de stichting Wandelvierdaagse in Halsteren.

Joke de Jaeger (1944) Bergen op Zoom, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Volledig scherm Joke de Jaeger. © Pix4Profs/Tonny Presser

Van vrijwilligerswerk voor de huisvrouwen in Eindhoven, het verenigingsleven in Rijsbergen tot voorzitter van de cliëntenraad van ‘t Ketrientje in Bergen op Zoom. Overal waar Joke de Jaeger woonde, was ze actief als vrijwilliger. De laatste jaren bij woonvoorziening Vissershaven, waar ze kookt voor bewoners en helpt bij de Sinterklaas- en Kerstactiviteiten. Ook in het Nieuwe ABG is ze inmiddels een bekend gezicht.

Mart Kuipers (1937) Bergen op Zoom, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Volledig scherm Mart Kuipers. © Pix4Profs/Tonny Presser

Tijdens zijn werkzame leven beloofde Mart Kuipers dat hij vanaf zijn pensioen aan de slag zou gaan als vrijwilliger. En die belofte hield stand. Kuipers ging in de weer voor de Lourdeskerk, waar hij koster werd. Later werd hij coördinator van de huwelijks- en uitvaartmissen. Naast actief in de kerk, zamelt Mart Kuipers inmiddels twintig jaar kleding in voor mensen in nood.

Wietske Huismans (1962) Bergen op Zoom, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Volledig scherm Wietske Huismans. © Pix4Profs/Tonny Presser

Wie in Bergen op Zoom KWF zegt, denkt meteen aan Wietske Huismans. Als vijftienjarige begon ze als collectant bij de kankerbestrijding. En maakte zelfs ‘carrière’ binnen de vrijwillgersorganisatie. Van collectant stroomde ze door tot bestuurslid. Naast een sociaal hart, is Huismans ook cultureel betrokken. Ruim veertig jaar is ze lid van de Bergse Operette Vereniging (BOV) en is ze deelnemer aan de Maria Ommegang.

Nelly Nefs (1948) Bergen op Zoom, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Volledig scherm Nelly Nefs. © Pix4Profs/Tonny Presser

Bij evenementen in de regio is Nelly Nefs namens de EHBO altijd van de partij. Inmiddels is ze ruim veertig jaar actief binnen de vereniging. Eerst in Halsteren, later in Putte. De Zonnebloem is Nefs’ andere grote passie. De afgelopen twintig jaar is ze voorzitter in Halsteren. Ook organiseert ze dagactiviteiten, zoals een boottocht of een theatermiddag voor mensen met een beperking.

Mary Verbogt (1962) Bergen op Zoom, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Volledig scherm Mary Verbogt. © Pix4Profs/Tonny Presser

Nadat Mary Verbogt door reuma thuis kwam te zitten, is ze aan de slag gegaan als vrijwilliger. Ze werd lid van de Reumapatiëntenvereniging en niet veel later voorzitter. Daarnaast heeft Verbogt zich lange tijd ingezet voor Harmonie Concordia. Aanvankelijk als muzikant, later als bestuurslid. De laatste jaren staat Mary achter de bar tijdens repetitieavonden. En dan is ze nog vrijwilliger in de rouwbegeleiding.

Eric Goossen (1943) Bergen op Zoom, Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Volledig scherm Eric Goossen. © Pix4Profs/Tonny Presser

Bijna een halve eeuw is Eric Goossen actief voor de Hervormde kerk. Binnen de Protestantse Gemeente heeft hij verschillende functies vervuld. Van diaken, voorzitter van de kerkenraad tot lid van de restauratiecommissie van de Ontmoetingskerk en voorzitter van het inloophuis. Verder wist Goossen de nodige fondsen te werven. Zowel voor de kerk als voor het boek ‘Zilver in en rond Bergen op Zoom’, waar hij nauw betrokken bij was.