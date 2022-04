Deze acht inwoners van Woensdrecht ontvangen een lintje

Peter Blommerde (63, Ossendrecht), Lid in de orde van Oranje-Nassau

Sportief, initiatiefrijk en veelzijdig man. Peter Blommerde was 25 jaar trainer/coach voor Atletiekvereniging SPADO en individuele atleten. Ook was hij initiatiefnemer van het 8-lanen project in Ossendrecht, waaraan hij ook zelf deelnam. Bovendien deelde hij als motivator graag zijn kennis op het gebied van natuur.

Frans van Gaal (83, Putte), Lid in de orde van Oranje-Nassau

Bestuurder in hart en nieren, voor veel verenigingen en organisaties. Het langst bij De Zwaanvissers, als voorzitter, tevens als bestuurslid/vrijwilliger bij Carnavalsstichting De Grens-neus, Postduivenvereniging Grensduif, Herwonnen Levenskracht, het hertenkamp, KBO, Stichting Lichtstoet en Organisatiecomité 750 Putte.

Paula Teijsen - Van der Poel (76, Putte), Lid in de orde van Oranje-Nassau

Een vrijwilliger en secretaris met hart voor muziek, sport en verbinding. Ze was 22 jaar actief bij de muziekvereniging Fanfare De Volharding. Bijna even lang was ze ook beheerder van het clublokaal daarvan. Tevens was ze 20 jaar vrijwilliger en bestuurslid van de technische commissie bij Tennisvereniging De Put.

Wout den Daas (75, Putte), Lid in de orde van Oranje-Nassau

Als voorzitter/penningmeester is hij al 25 jaar lang actief bij Biljartvereniging MFC De Biezen. Tevens stelt hij zijn rekenkundige vaardigheden graag ten dienste van Herwonnen Levenskracht, de EHBO en de Bewoners- en Huurders Belangen Vereniging in Putte. Ook is hij al 14 jaar bestuurslid van tafeltennisclub ZTTC in Zaandam.

Gerald de Waal (62, Huijbergen), Lid in de orde van Oranje-Nassau

Vele tientallen jaren actief in het verenigingsleven. Al 42 jaar als vrijwilliger bij de Stichting Vrienden van Bokkie, ten behoeve van goede doelen, 20 jaar bij het 4 mei comité, tevens is hij bestuurslid bij de Wandelende Tak, Tennisvereniging Huijbergen en voetbalvereniging VIVOO, waar hij ook als trainer actief is.

Mariëtte van der Vliet (71, Huijbergen), Lid in de orde van Oranje-Nassau

Begaan met haar medemensen is zij al 20 jaar actief als stervensbegeleider in diverse gemeenten. Ze was ook oprichter van een M.S. patiënten contactgroep en is lid van de Cliëntenraad ISD Brabantse Wal, het parochiebestuur van de R.K. Kerk Hoogerheide, het Cliëntenplatform en de Wmo-adviesraad in de gemeente Woensdrecht.

Jac Broos (71, Hoogerheide), Lid in de orde van Oranje-Nassau

Wat deed Jac Broos niet bij RKVV METO? Hij is daar al 35 jaar actief als bestuurslid, leider, scheidsrechter, wedstrijdsecretaris en/of vrijwilliger. Tevens is hij jeugdleider bij WVV ’67 in Woensdrecht, bestuurslid bij de K.P.J. in Roosendaal en vrijwilliger/secretaris bij Vogelvereniging Vogelvreugde in Hoogerheide.

Frans Schuurbiers (73, Hoogerheide), Lid in de orde van Oranje-Nassau

Een voorzitter die graag de handen uit de mouwen steekt. Al 26 jaar bouwt hij mee aan de praalwagens van bouwclub De Bokkenrijders, te zien tijdens de carnavalsoptochten. Hij is tevens al 22 jaar voorzitter van Postduivenvereniging Vlug en Eerlijk, en actief als jeugdleider en –trainer bij voetbalvereniging VIVOO.