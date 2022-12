Deze organist luisterde ruim 6000 erediensten op: ‘Muziek is als liefde op het eerste gezicht’

Experts zoeken ‘groen recept’ om ondergang van de asfaltweg te voorkomen

BERGEN OP ZOOM - Het belangrijkste ingrediënt in asfalt is een restproduct van oliemaatschappijen. Dus hoe maken we straks asfalt als er geen olie meer wordt opgepompt? Vanuit Bergen op Zoom zoeken experts het antwoord in een totaal andere hoek.

26 november