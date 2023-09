Deze winkel in Bergen op Zoom gaat verder onder een nieuwe naam

oproep Oproep: welk gebouw zou een monument moeten zijn?

BREDA/ROOSENDAAL - De Grote Kerk in Breda, het Markiezenhof in Bergen op Zoom en Sint Catharinadal in Oosterhout. Ruim 200 monumenten in West-Brabant gooien komend weekend de deuren open tijdens Open Monumentendag. Toch telt onze regio nog tal van gebouwen en gebieden zonder monumentale status. Welk pand in West-Brabant verdient die status?