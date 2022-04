Deze zes Tholenaren ontvangen een koninklijke onderscheiding

THOLEN - De gemeente Tholen is vijf personen rijker die zich Lid in de Orde van Oranje-Nassau mogen noemen. Ook werd één inwoner bevorderd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Wilma Boer - van Oudenaarde (63, Tholen), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Volledig scherm Wilma Boer-van Oudenaarde. © Gemeente Tholen

Vrijwilliger voor diverse instanties en goede doelen. Al 30 jaar is Wilma Boer – van Oudenaarde actief voor Nationale Vereniging De Zonnebloem. Sinds 1999 combineerde ze die inzet met vrijwilligerswerk bij de Ichthuskerk in Tholen. Ook is ze jaarlijks actief als collectant voor de Nederlandse Brandwonden Stichting.

Anton Timmermans (57, Oud-Vossmeer), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Volledig scherm Anton Timmermans. © Gemeente Tholen

Man met een groot hart voor de volleybalsport. Anton Timmermans is al sedert 1982 bestuurlijk actief bij de volleybalvereniging AVC ’87 in Tholen. Eerst als bestuurslid, sinds 1987 als jeugdvoorzitter, van 1999 tot 2019 als voorzitter. Ook is hij als scheidsrechter van de NeVoBo actief in de regio Zuidwest-Nederland.

Marco Elenbaas (51, Sint-Annaland), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Volledig scherm Marco Elenbaas. © Gemeente Tholen

Waar is hij niet actief als vrijwilliger? Dat is hij in ieder geval wel al heel lang bij voetbalvereniging WHS, de Koninklijke Fanfare Accelerando, de Stichting Vrienden van Siem, de Stichting Sinterklaas en basisschool De Casembroot, allen in Sint-Annaland, en bij de woonzorglocatie Sjaloom Zorg in Dirksland.

Chris van ’t Hof (67, Sint-Philipsland), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Volledig scherm Chris van 't Hof. © Gemeente Tholen

Bestuurder, raadslid en mantelzorger. Van 1985 tot 2020 was hij voorzitter van de SGP, eerst 23 jaar voor kiesvereniging Sint-Philipsland, 12 jaar voor Tholen. Sinds 2005 ondersteunt hij zijn moeder, zoals hij dat ook voor zijn schoonmoeder deed. Ook is hij al 12 jaar vrijwilliger bij de Oud Gerformeerde Gemeente.

Jo van Poortvliet - Aarnoudse (66, Oud-Vossemeer), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Volledig scherm Jo van Poortvliet-Aarnoudse. © Gemeente Tholen

Al 30 jaar is zij vrijwilliger bij De Schutse, een landelijk opererende, identiteitsgebonden gehandicaptenzorgorganisatie. De naam staat voor beschutting of bescherming, zorg zo dicht mogelijk in de buurt, in dit geval Oud-Vossemeer. Jo van Poortvliet is tevens penningmeester van Stichting De Zeeuwse Parlevinker.

Adriaan Steenpoorte (77, Poortvliet), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

In het dorp Scherpenisse zullen ze Steenpoorte zeker kennen. Hij was daar van 1972 tot 1989 bestuurslid van en vrijwilliger bij de ijsclub. Verder zette hij zich ruim twintig jaar in voor de Hervormde Gemeente Scherpenisse. Tot slot was hij bestuurslid van de Groen van Prinstererschool. De laatste dertien jaar is hij mantelzorger voor zijn echtgenote.