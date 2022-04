Deze zestien (!) Steenbergenaren ontvangen een koninklijke onderscheiding

Arthur Backx (47, Steenbergen), Lid in de orde van Oranje-Nassau

Bij velen bekend als ‘Tuur’. Hij heeft al relatief jong een uitgebreide staat van dienst in het verenigingsleven. Het langst bij Scouting Steenbergen; hij werd als 7-jarige lid en geeft er sinds zijn 17de leiding. Hij was actief bij de Kleine Tour, Koningsdag en stond aan de wieg van carnavalsbouwclub De Vlaojestààmpers.

Kees de Bruin (66, Steenbergen), Lid in de orde van Oranje-Nassau

Kartrekker voor een aantrekkelijk stadshart. Als HEMA-eigenaar maakte hij zich lang sterk voor de belangen van collega-ondernemers. Eerst als voorzitter van het KNOV, later de MKB-afdeling en het Retail Platform Steenbergen, dat ONS Steenbergen werd. Hij was ook een drijvende kracht bij De Strieneruitertjes.

Peter Gommeren (70, Kruisland), Lid in de orde van Oranje-Nassau

Het welzijn van dorpsgenoten gaat hem aan het hart. Dat blijkt uit vrijwilligerswerk voor de Zonnebergschool, Stichting Welzijn Kruisland, de KBO en het 40 jaar als stuwende kracht fungeren voor harmonie St. Caecilia. Velen kennen hem ook als lid van toneelvereniging TV Soufflé en als chauffeur op de Buurtbus.

Ad Huijsmans (78, Kruisland), Lid in de orde van Oranje-Nassau

Punctueel maakt hij zich al drie decennia lang belangeloos verdienstelijk voor de samenleving en de H. Georgiuskerk in Kruisland, waar hij ook koster is. Voorheen was hij tevens lang actief betrokken bij de tennisvereniging, in het bestuur van de Zonnebergschool en bij de organisatie van de braderie en avondvierdaagse.

Piet van der Linden (72, Steenbergen), Lid in de orde van Oranje-Nassau

Hij wordt gezien als onmisbare schakel voor leden van de Fietsclub 55+. Hij verkende routes en tussenstops, bestuurde de bezemwagen, deed reparaties, organiseerde feestavonden. Niemand deed tevergeefs een beroep op hem. Hij was ploegleider bij de Kleine Tour en reed als chauffeur in de EHBO-wagen of met de Plusbus.

Toos van der Linden - Gabriëls (71, Steenbergen), Lid in de orde van Oranje-Nassau

Ze staat hier naast man Piet, maar verdient ook haar eigen onderscheiding. Tientallen jaren is ze lid van de EHBO en actief bij tal van evenementen. Ook de Kleine Tour, de Vredeskerk, Plusbus, tanteLouise en bij bedevaartreizen kunnen ze op de betrokkenheid en vrijwillige medewerking van deze duizendpoot rekenen.

Aad Meijburg (80, Steenbergen), Lid in de orde van Oranje-Nassau

Man met grote verdiensten voor maatschappelijke doeleinden ook buiten zijn relatief nieuwe gemeente. Voor watersportvereniging IJsselmonde, de Berkenwoudse Hengelsportvereniging en de Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club. In Steenbergen brengt hij als dirigent De Waterladies en het KNMC Schipperskoor in de juiste stemming.

Goof Musters (67, Steenbergen), Lid in de orde van Oranje-Nassau

Vrijwilliger uit duizenden, één van de steunpilaren van voetbalvereniging Steenbergen. Hij verdiende zijn sporen als leider, wedstrijdsecretaris, lid van het jeugdbestuur en als scheidsrechter voor junioren, senioren én veteranen. Ook de Stichting Wielercriterium Steenbergen en het IJsfestijn konden op hem bouwen.

Rien Oerlemans (86, Nieuw-Vossemeer), Lid in de orde van Oranje-Nassau

Vrijwilliger met gigantisch aantal dienstjaren. Hij zingt vanaf 1950 in kerkkoren in Welberg, Steenbergen en nu nog in Nieuw-Vossemeer. Hij dirigeerde het gehandicaptenkoor van SDW in Wouw en de parochiekoren van De Heen en de Vredeskerk in Steenbergen. Hij was ook lid van de reservepolitie en vogelkeurmeester.

Ria Roodenburg - Bolluijt (72, Dinteloord), Lid in de orde van Oranje-Nassau

Rots in de branding binnen de Hervormde Gemeente. Ze verbindt inwoners met haar inzet en toewijding, zowel binnen de kerk als daarbuiten. Ze maakte zich verdienstelijk voor vrouwenvereniging Idelette, de Winterfair van de Hervormde Gemeente, maar ook met huisbezoeken aan ouderen, eenzamen en zieke dorpsgenoten.

Herman Roodenburg (75, Dinteloord), Lid in de orde van Oranje-Nassau

Echtgenoot van Ria. Lid van de kerkenraad, diaken en koster van de kerk van de Hervormde Gemeente. Hij zorgt voor een goed verloop van de diensten en alle andere activiteiten. Hij hielp kerk en pastorie opknappen, en beheert met Ria het Hervormd Centrum, met bijeenkomsten, vergaderingen, bruiloften en uitvaarten.

Bertus van Schaik (87, Nieuw-Vossemeer), Lid in de orde van Oranje-Nassau

Pater Bertus is een bescheiden, kleurrijke, authentieke persoonlijkheid. Sinds 2011 had hij van een welverdiend emiraat mogen genieten, maar hij bleef nauw verbonden aan de Sint Annaparochie en vieringen verzorgen. Wie het moeilijk heeft, vindt bij hem altijd gehoor. Hij helpt met goederen en persoonlijke bezoeken.

Cor Snepvangers - van den Enden (71, Steenbergen), Lid in de orde van Oranje-Nassau

Staat altijd klaar voor anderen. Ze is al 40 jaar op verschillende manieren betrokken bij de parochie van de H. Antonius van Padua in Lepelstraat. Ze zorgt voor opvang van kansarme kinderen tijdens vakanties, is vrijwilliger in de wereldwinkel en verzorgt belangeloos optredens voor organisaties als De Zonnebloem.

Mart Verhagen (79, Nieuw-Vossemeer), Lid in de orde van Oranje-Nassau

Razend snel ingeburgerde Schiedammer. Werd ‘Grootste Boer’, is al 35 jaar actief bij carnavalsvereniging ’t Vosse-ol, was bestuurslid van de bouwclub, verkeersregelaar en muzikant bij hofkapel De Vosseblaozers. Zijn betrokkenheid bij dorpsgenoten is groot; hij is tevens lid van de lokale afdeling van de KBO.

Nelleke van der Vorm - Knottnerus (70, Dinteloord), Lid in de orde van Oranje-Nassau

Politiek loopt als een rode draad door haar leven. Ze was slechts één periode raadslid voor de VVD, want koos liever voor een rol op de achtergroind. Haar maatschappelijke betrokkenheid blijkt ook uit de inzet voor de Lions Club Roosendaal, KWF Kankerbestrijding, de volleybal- en tennisvereniging in Dinteloord.

Jan Traets (68, Steenbergen), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Opsommen wat hij deed is onmogelijk. In 1974 startte hij een jeugdsoos en jongerenkoor in Dinteloord. Hij werd een politiek stemmenkanon, bestuurslid van verenigingen en hielp kinderen in Rotterdamse achterstandswijken met inpandige peuterspeelzalen. In zijn werk begeleidde hij kinderen met gedrags- en leerproblemen.