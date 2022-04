Die tegels eruit en groen erin: ook Woensdrecht gaat tegelwippen

Het NK Tegelwippen is een landelijke actie die dit jaar voor de derde keer wordt gehouden. ,,Met deze actie willen we onze inwoners oproepen om in hun voor en achtertuin de tegels te verwijderen en te vervangen door groen”, legt wethouder Jeffrey van Agtmaal uit.

Cadeaubon

De gemeente Woensdrecht wil haar bewoners stimuleren met meerdere acties om tegels te verwijderen. ,,We gaan van start met een tuinbon-actie. De eerste 50 inwoners die ons foto’s toesturen van verwijderde tegels en op die plek groen hebben geplant ontvangen van de gemeente een waardebon van 20 euro waarmee ze planten kunnen aanschaffen voor in hun tuin.”

Van Agtmaal zegt dat er later dit jaar ook nog een actie komt waar de gemeente gewipte tegels op komt halen bij particulieren. ,,We noemen dit de tegeltaxi.” De gemeente die de meeste tegels wipt ontvangt de Gouden Tegel .

Van Agtmaal stelt dat de gemeente zelf ook druk in de weer is met het verwijderen van tegels en verharding in de openbare ruimte. ,,Op meerdere plekken zijn tegels vervangen door waterdoorlatende grasbetontegels en hebben we in onze dorpen groen geplant op plaatsen waar eerst tegels lagen.”