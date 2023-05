Dievengilde jaagt opnieuw op Bergs brons, beelden alvast weg?

‘Brrr, nu snel naar de douches’: de fanatieke­lin­gen zwemmen weer buiten in De Melanen

HALSTEREN - Het zonnetje schijnt donderdagochtend om 9.30 uur al best lekker, maar buiten is het nog maar 12 graden. Toch staan fanatieke buitenzwemmers al te trappelen om weer een duik in De Melanen te nemen.