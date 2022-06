Dit Bergse bedrijf is nu officieel hofleverancier: ‘De Draak was in veel opzichten een voorloper’

Column Plakje ham van gemalen worm en sprinkhaan: dit is het nieuwe eten

Vergeet de asperge met ham of ei. Binnenkort staat de 'asperge met bugs’ op de menukaart. Het witte goud, maar dan net even anders. Niet omwikkeld met ham, maar gemalen meelworm en sprinkhaan, uitgeperst door een 3D-printer in de vorm van een plakje achterham.

12 juni