Dit festival voor jongeren is binnenkort in Bergen op Zoom

Donkere wolken pakken zich samen boven Meilust: degradatie Dosko zo goed als zeker na nieuwe nederlaag

Het doek voor Dosko lijkt gevallen. De formatie van John Karelse verloor op Meilust met 3-5 van de directe concurrent FC Eindhoven, op een manier die alle hoop deed varen. Karelse wond er na afloop geen doekjes om. ,,We hebben waardeloos verdedigd en voor rust al zeker veertig ballen in de voeten van de tegenstander geschoven. Het was helemaal niks.’’