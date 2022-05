DJ Boyd draait voor de zesde keer op Bassrulers: ‘Het enige harde festival in West-Brabant’

Halsteren­aren ergeren zich aan ‘foutpar­keer­ders’: ‘Handhaven is enige oplossing’

HALSTEREN - Halsterenaren ergeren zich groen en geel aan auto's in het dorp die geparkeerd staan op de stoep of half in het plantsoen. Bij de dorpsraad zijn meerdere klachten binnengekomen. Wijkagent Marsha van der Velde gaat het probleem in kaart brengen.

14 mei