Dodenherdenking in Bergen op Zoom: ‘Hebben wij sinds 1945 tussen haakjes geleefd?’

BERGEN OP ZOOM - De oorlog in Oekraïne liep gisteren als een rode draad door de dodenherdenking op het Thaliaplein achter de Sint Gertrudiskerk in Bergen op Zoom. ,,Morgen vieren we onze bevrijding, maar vandaag op 4 mei moeten we de vraag stellen: zijn wij echt bevrijd?”, zei burgemeester Frank Petter. ,,Hebben wij sinds 1945 tussen haakjes geleefd en worden de haakjes nu weer gesloten?”

Na de herdenkingsviering in de Gertrudiskerk heette Lex Lensink, voorzitter van de stichting Bevrijding Brabantse Wal, de vele aanwezigen welkom en werd het signaal Taptoe geblazen.

Na de twee minuten stilte mochten de aanwezige organisaties en individuelen kransen en bloemen bij het monument leggen. Dat werd gedaan door onder andere het Rode Kruis, vliegbasis Woensdrecht, de Jeugdraad, vrijmetselaarsloge L’Inséparable en de Oekraïense moeders, die momenteel in Bergen op Zoom verblijven.

Neergestort vliegtuig

Daarna vertelde Eline Vooijs een emotioneel verhaal over Koosje van der Velde, bij wie in de oorlog een Engels vliegtuig neerstortte in de achtertuin. Koosje vergat dat nooit meer, en legt nog steeds ieder jaar op 4 mei bloemen bij het monument op de plek waar het vliegtuig neerstortte. Inmiddels samen met haar kleindochter.

Quote Dagelijks horen we de verhalen en zien we de beelden uit het hart van Europa dat bloedt Burgemeester Petter

Burgemeester Petter sprak over de herinneringen van Annie Stalpers, wier brieven in de Waterschans van de geschiedkundige kring van Bergen op Zoom zijn opgenomen. Petter trok de herdenking echter ook door naar de tijd van nu. ,,Hoe vrij is Europa? Dagelijks horen we de verhalen en zien we de beelden uit het hart van Europa dat bloedt”, zei hij.

Een boodschap van hoop

En hij keek naar het Nederland van nu. ,,Onze keuze, onze individuele vrijheid kent een grens en dat is de vrijheid van de ander. Via social media worden mensen veroordeeld en met de dood bedreigd. Is dat de vrijheid waar soldaten en verzetsstrijders voor gestorven zijn?”

Toch gaf hij de aanwezigen ook een boodschap van hoop mee. ,,De gesneuvelden van toen zijn niet voor niets gestorven. Het regent granaten. Toen in Bergen op Zoom en nu in Marioepol. Maar de vrijheid breekt ruim baan en zal overwinnen.”